Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe sich gestern von der positiven Stimmung in der Branche mitreißen lassen. Damit setze der Kurs die Richtungssuche fort. Für die Quartalszahlen der Deutschen Bank kommende Woche würden indes die bereits veröffentlichten Zahlen der US-Konkurrenz erste Indizien liefern.Am letzten Freitag hätten unter anderem die Wall Street-Banken JP Morgan und die Citigroup die Berichtssaison eröffnet. Gerade im Handelsgeschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen habe JP Morgan als Platzhirsch die Erwartungen der Analysten von 4,4 Milliarden Dollar mit 4,5 Milliarden Dollar übertreffen können. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das ein Anstieg um ein Prozent gewesen.Noch mehr sei bei der Citigroup im abgelaufenen Quartal in diesem Segment umgesetzt worden: Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 3,56 Milliarden Dollar gestiegen. Die Erwartungen seien um 10 Prozent übertroffen worden.In der US-Branche werde prognostiziert, dass die Erlöse im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen im Schnitt um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal gesunken seien. Bei europäischen Finanzinstituten solle der Rückgang mit 8 Prozent noch deutlicher ausfallen.Ob die Aktie im aktuellen Umfeld die 50-Tage-Linie bei 10,00 Euro wirklich hinter sich lassen könne, müsse sich zeigen. Erst bei einem deutlichen Ausbruch über die wichtigere 200-Tage-Linie bei 10,23 Euro sollten sich Neueinsteiger die Notierung genauer ansehen.Daher bleiben die Papiere derzeit eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)