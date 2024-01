XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,294 EUR +0,36% (04.01.2024, 09:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,34 USD -1,98% (03.01.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Erneuter Anstieg - ChartanalyseDie Deutsche-Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 9,44 EUR und dem Abprall an der Unterstützungszone um 9,40 EUR in einem Aufwärtstrend und konnte bisher bis 12,54 EUR ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Vortag sei es dann aber zu einem Rücksetzer im übergeordneten Aufwärtstrend gekommen und die Aktie sei bis zum 10er EMA bei 12,25 EUR gefallen. Dabei sei die Aktie mit einer langen, bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.AusblickDie Deutsche-Bank-Aktie habe sich in den Vorwochen bei Korrekturen im Aufwärtstrend immer wieder im Bereich um den 10er EMA fangen und in der Folge erneut nach oben hochziehen und die Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Aktuell sei das Papier erneut am 10er EMA angekommen und könnte in diesem Bereich ein Verlaufstief bilden und erneut ansteigen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 12,30 EUR, darüber bis 12,50 EUR zu rechnen. Gehe es doch weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zum noch offenen Gap bei 12,04 EUR zu erwarten. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,29 EUR +0,70% (04.01.2024, 09:30)