Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,643 EUR +0,02% (03.07.2023, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,74 EUR +1,27% (03.07.2023, 09:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,53 USD +1,54% (30.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sanierung der Deutschen Bank sei Ende 2022 abgeschlossen worden, im deutschen Privatkundengeschäft komme es nun wohl dennoch erneut zu Umstrukturierungen. Denn im Vorstand übernehme Claudio de Sanctis nun den Vorstandsposten für das Privatkundengeschäft. Zudem gebe es einen neuen Analystenkommentar.Der neue Privatkundenchef der Deutschen Bank plane strukturelle Änderungen in seiner Sparte. "Bislang wurden das deutsche Privatkundengeschäft und das internationale Geschäft mit Privatkunden und dem Wealth Management jeweils eigenständig gesteuert", habe Claudio de Sanctis dem "Handelsblatt" gesagt. "Die Bereiche werden deutlich enger zusammenrücken."Den Umbau wolle er rasch vorantreiben: "Schnelle Entscheidungen sind mir wichtig." Am letzten Wochenende habe die Deutsche Bank die IT-Integration der Postbank in die Systeme der Deutschen Bank im Rahmen des Projekts "Unity" abgeschlossen. Aus Sicht von de Sanctis seien danach aber weitere Investitionen notwendig. "Das Privatkundengeschäft weiter zu digitalisieren, hat für mich über alle Marken hinweg höchste Priorität. Wir müssen unsere IT-Infrastruktur weiter verbessern - auch nach dem Abschluss des Projekts Unity", habe er der Zeitung gesagt.Nach Abschluss des Projekts sei es laut de Sanctis wieder sinnvoll, "in zusätzliche Dienstleistungen zu investieren, die zum Beispiel Fintechs anbieten". Von der Investitionspolitik seiner Vorgänger, die immer wieder auch kleinere Beteiligungen oder Investitionen vorgenommen hätten, habe sich der Manager aber abgegrenzt. "Uns steht ein überschaubares Investitionsbudget zur Verfügung", habe er gesagt. "Deshalb ist es besser, sich auf wenige, große Investitionen zu konzentrieren, die unser Angebot deutlich verbessern und für viele Kunden relevant sind."Vergangene Woche sei es der Aktie nicht gelungen, die 50-Tage-Linie zu knacken. Damit bleibe das Chartbild weiterhin herausfordernd. Es sei hingegen positiv zu werten, dass im deutschen Privatkundengeschäft noch mehr digitalisiert werden solle. Denn das dürfte mittelfristig Kosten sparen.Aktuell seien jedoch keine größeren Sprünge bei der Aktie zu erwarten. Allerdings könne es mit den Zahlen am 26. Juli wieder Impulse geben.Investierte Anleger bleiben daher mit Stopp bei 7,70 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)Mit Material von dpa-AFX