Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den vergangenen Quartalen habe die Deutsche Bank stets mit ihren Zahlen geliefert. Es hätten sich Fortschritte beim Umbau gezeigt, der dieses Jahr ende, die Gewinne seien wieder gesprudelt. Nun trübe sich das konjunkturelle Umfeld zunehmend ein. Ob die Jahresziele zu halten seien, werde das Management am kommenden Mittwoch sagen müssen.Steigende Zinsen würden der Deutschen Bank in einem trüber werdenden wirtschaftlichen Umfeld Auftrieb geben. Nach Einschätzung von Analysten dürfte Deutschlands größtes Geldhaus auch im dritten Quartal des laufenden Jahres einen Überschuss nahe der Milliardenmarke erzielt haben. Die Zwischenbilanz für den Zeitraum Juli bis einschließlich September 2022 veröffentliche der Frankfurter DAX-Konzern am kommenden Mittwoch.Finanzvorstand James von Moltke habe im September bei einer Konferenz über gut laufende Geschäfte berichtet: Die Erträge - also die gesamten Einnahmen der Bank - dürften im Gesamtjahr 2022 das obere Ende der vom Vorstand ausgegebenen Zielspanne von 26 Milliarden bis 27 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr seien es 25,4 Milliarden Euro gewesen. Als Grund für den erwarteten Anstieg habe von Moltke die steigenden Zinsen genannt. Der Handel mit festverzinslichen Papieren habe im dritten Quartal eine starke Entwicklung hingelegt. Dies helfe, Schwächen im Geschäft mit Immobilienkrediten und Beratung auszugleichen, habe der Finanzchef ausgeführt.Analysten würden im Schnitt damit rechnen, dass die Deutsche Bank im dritten Quartal des laufenden Jahres gut 1,3 Milliarden Euro Vorsteuergewinn erzielt habe. Vom Nettogewinn von 960 Millionen Euro müssten noch Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Anleihen abgezogen werden, sodass unter dem Strich nach jüngsten von der Bank veröffentlichten Marktschätzungen 835 Millionen Euro Gewinn stehen dürften. Im ersten Halbjahr habe die Deutsche Bank mit 2,1 Milliarden Euro unter dem Strich den höchsten Gewinn in einem Halbjahr seit 2011 erzielt.Die Aktie der Deutschen Bank habe sich in den vergangenen Wochen gut halten können und notiere erneut knapp um die Marke von 9,00 Euro. Sofern es zu keiner deutlichen Erhöhung der Risikovorsorge komme und zu keiner schweren Wirtschaftskrise, dann könnte der Kurs im verbleibenden Jahr noch in Richtung zehn Euro laufen.Das Papier ist allerdings nichts für schwache Nerven. Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)Mit Material von dpa-AFX.