Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank signalisiere erfreuliche Entschlossenheit. Der Branchenprimus arbeite nach einer Rüge der Finanzaufsicht Bafin nun nämlich mit Hochdruck an der Lösung der Probleme bei der Tochter Postbank und wolle im Oktober einen Großteil behoben haben.Konkret erwarte CEO Christian Sewinhg, dass bei kritischen Themen wie Pfändungsschutzkonten im Laufe des Oktobers wieder Normalbetrieb erreicht sein werde. Einen ähnlichen Trend sehe er bei Darlehensauszahlungen. "Insgesamt, um alle Rückstände abzubauen, brauchen wir nicht nur das dritte Quartal, sondern auch das vierte Quartal", habe der Konzernchef gesagt. Die Beschwerden von Postbank-Kunden hätten sich in den vergangenen Monaten gehäuft, v.a. im Zusammenhang mit einer IT-Umstellung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) prüfe nach eigenen Angaben, ob aufsichtlich relevante Mängel bestünden. Möglich wäre, dass die Bafin eine Sonderprüfung anordne oder einen Sonderbeauftragten ernenne, um den weiteren Fortgang zu überwachen."Wir haben einen Fehler gemacht", habe Sewing eingeräumt. Wie teuer die Probleme das Frankfurter Institut voraussichtlich zu stehen kämen, habe er nicht beziffert. "Bei diesem Punkt geht es nicht um Kosten", habe Sewing betont: "Wir müssen alles, was wir haben, daran setzen, dass wir die Kunden wieder zufriedenstellen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: