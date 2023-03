Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Regierung habe in der Nacht von Sonntag auf Montag umfassende Maßnahmen zur Eindämmung der Turbulenzen am amerikanischen Bankenmarkt angekündigt. Mittlerweile sei bekannt geworden, dass ein weiteres Finanzinstitut unter staatliche Aufsicht gestellt worden sei. Die Entwicklungen in den USA dürften heute erneut große Relevanz für europäische Aktien wie die der Deutschen Bank haben.Nach der Schieflage des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) und einer weiteren Bank aus New York, der Signature Bank, sei die US-Regierung eingeschritten und habe eine Absicherung aller Einlagen bei den Geldhäusern angekündigt. Finanzministerin Janet Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC hätten am Sonntagabend in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt gegeben, alle Einleger der SVB würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen.In Europa sei die Aktie der Deutschen Bank durch die Entwicklungen rund um die SVB in den USA am kräftigsten unter Druck gekommen. Am Ende habe das Papier mit einem Verlust von 7,4 Prozent die rote Laterne im Branchenindex EURO STOXX Banks getragen. Parallelen zu der insolventen SVB gebe es aber weder im Ansatz beim Geschäftsmodell, noch bei der Liquiditätsausstattung.Es bestünden gute Chancen, dass die bisher bekannten Maßnahmen der US-Regierung die hohe Unsicherheit am Markt reduzieren könnten. Das schnelle Handeln verwundere nicht, denn eine Krise im Bankensektor hätte weitreichende Folgen - auch für die restliche Wirtschaft.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link