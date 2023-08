Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach eigentlich starken Zahlen tauche die Commerzbank-Aktie heute ab. Die Deutsche Bank-Aktie halte sich mit einem kleinen Plus knapp über der 10-Euro-Marke. Wie bei der Deutschen Bank würden Anleger bei der Commerzbank nun auf die lange angekündigten Ausschüttungen schauen. Auch bei der Deutschen Bank bestehe Enttäuschungspotenzial.Bei der Deutschen Bank könnte aktuell schon das Programm zum Rückkauf eigener Aktien laufen, dass diesen Monat starten solle. Für 450 Mio. Euro wolle das Frankfurter Geldhaus Papiere vom Markt nehmen. Zusammen mit der in diesem Jahr gezahlten Dividende habe man im laufenden Jahr bisher rund 1 Mrd. Euro ausgeschüttet.Für die Jahre 2022 bis 2023 seien es insgesamt 1,7 Mrd. Euro, die man Anleger zurückgegeben habe. Für 2021 wurden 400 Millionen Euro Dividende bezahlt. Das Problem: In den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 will man insgesamt acht Milliarden Euro über Dividenden oder Aktienrückkäufe ausschütten. Der Großteil der acht Milliarden Euro steht als noch aus nach rund der Hälfte des Zeitraums. Die Ausschüttungen stünden und würden mit den Nettogewinnen der kommenden Jahre fallen. Für 2023 rechne der Konsens mit rund 4 Mrd. Euro Überschuss. Im kommenden Jahr könnten es rund 4,7 Mrd. Euro sein, danach 2025 würden die Analysten etwas mehr als 5 Mrd. Euro erwarten.Berücksichtige man die Konsensprognosen so werde klar, dass der Ausschüttungsplan ambitioniert sei. Schiefgehen dürfe nicht viel. Wahrscheinlich müssten die Kosten weiter gesenkt werden, gerade in der Privatkundensparte unter dem neuen Chef Claudio de Sanctis seien weitere Restrukturierungsmaßnahmen denkbar.Der für diesen Monat angekündigte Aktienrückkauf könnte zumindest etwas für Rückenwind sorgen und das Chartbild verbessern. Die Aktie der Deutschen Bank sei derzeit aber nur eine Halteposition, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link