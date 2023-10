XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,436 EUR +0,29% (30.10.2023, 12:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,93 USD 0,00% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den letzten Monaten hätten sich in der Aktie des deutschen Bankhauses weder die Bullen noch die Bären so recht für eine Richtung entscheiden können. Nach wie vor befinde sich die Deutsche Bank-Aktie in einer neutralen Trendphase, welche durch Widerstände bei rund 10.50 EUR und Unterstützungen im Bereich bei 9.50 EUR bestimmt werde. Die Aktie pendle in dieser Spanne bereits seit August dieses Jahres und Anleger würden mit Spannung auf einen Ausbruch aus der Box warten. Dieser dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Folgebewegung in die entsprechende Richtung führen, erklärt Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX."Nach überaus zufriedenstellenden Quartalsergebnissen konnte die Aktie im Laufe der vorigen Woche wieder positive Impulse generieren. Aktuell versuchen die Bullen das Ruder zu übernehmen. Es fehlt nicht mehr viel, um ein klares Kaufsignal zu erzeugen. Ein nachhaltiger Breakout über den Widerstand bei 10.50 EUR könnte eine neue Rallye lostreten. Ideal wäre es, wenn die Kurse noch ein oder zwei Tage verschnaufen würden, um genug Energie für einen Ausbruch zu tanken. Danach stünden die Chancen recht gut, dass sich die gestartete Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte."Die Aussichten bewerte Mautz daher als bullisch. (Analyse vom 30.10.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,438 EUR +1,01% (30.10.2023, 12:46)