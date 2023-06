Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es sei eine Entscheidung mit großer Wirkung: Die Deutsche Bank straffe in Zukunft ihr Geschäft mit Baufinanzierungen - der Einbruch im Neugeschäft 2023 sei dafür verantwortlich. Charttechnisch könnte es bei der Aktie nun ebenfalls wieder spannend werden: Der Kurs teste erneut die 10-Euro-Marke."Digitalisierung, Zinswende und Inflation haben den Baufinanzierungsmarkt grundlegend verändert", so ein Sprecher der Deutschen Bank. Das Geschäftsfeld solle nun effizienter, schneller und kostengünstiger aufgestellt werden.Konkret plane der Konzern, die drei Konzernmarken DSL, BHW und Deutsche Bank zukünftig einheitlich zu steuern. Dabei sollten unter anderem Prozesse harmonisiert und Doppelarbeiten reduziert werden.Die Deutsche Bank gehöre zu den größten deutschen Baufinanzierern und habe 2022 Wohnimmobilienkredite in Höhe von 182 Milliarden Euro ausgegeben. Eine Straffung dieses Geschäft dürfte sich demnach stark auf den gesamten Sektor auswirken.Zuletzt habe der Deutsche Bank-Aktie der richtige Schwung gefehlt, um die 10-Euro-Marke zu knacken. Die Umbaupläne könnten nun für frischen Wind sorgen.Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollen, warten jedoch besser ab, bis sich das Chartbild nachhaltig aufgehellt hat, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link