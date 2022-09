Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,116 EUR -2,52% (05.09.2022, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,114 EUR -5,35% (05.09.2022, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,27 USD +0,85% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie trage heute mit Abstand das Schlusslicht im DAX . Nachdem es vergangenen Freitag noch um satte fünf Prozent nach oben gegangen sei, crashe das Papier heute regelrecht. In der Gesamtbranche auf dem Kontinent sehe es nicht besser aus, doch auch hier würden deutsche Banken auf den letzten Plätzen rangieren. Dafür gebe es einen Grund.Die Energiekrise setze Bankaktien in Europa heute stark unter Druck. Der Branchenindex EURO STOXX-Banks falle um 3,5 Prozent, stärker als der EURO STOXX ( ISIN EU0009658145 WKN 965814 ). Ein Marktteilnehmer sage gegenüber dem Nachrichtenportal Dow Jones: "Die Banken stecken mit Finanzierungen bei den Versorgern drin, zudem sind hohe Volumina an Derivaten auf Energie draußen".Jochen Stanzl von CMC Markets ergänze: "Die Angst vor einer Lehman-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst." Er warne, am Markt könne es zu sogenannten Margin Calls kommen, also finanziellen Ausgleichsforderungen der Terminbörse, die sich ihrerseits vor Verlusten schützen wolle. Entsprechende Marktteilnehmer am Energiemarkt würden an einem gewissen Punkt zwangsliquidiert, offene Positionen zum nächsten Preis aufgelöst, egal, wo dieser Preis liege.Investierte Anleger bleiben dabei und verlieren nicht die Nerven, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Zum Wochenbeginn müsse der Markt die neue Inforation erst einmal verarbeiten. Die 50-Tage-Linie bei 8,36 Euro sei unterschritten worden. Der Stopp bei 5,90 Euro bleibe bestehen. (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: