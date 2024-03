Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach Jahren des Sparens und der Restrukturierung wolle auch die Deutsche Bank ihre Aktionäre wieder stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Neben Dividendenerhöhungen passiere das mittlerweile auch über den Rückkauf eigener Aktien. Am heutigen Montag laufe das kürzlich von der EZB genehmigte Aktienrückkaufprogramm an. Spätestens bis zum 23. Juli dieses Jahres solle das Programm mit einem Volumen von bis zu 675 Mio. Euro abgeschlossen sein. Im Vergleich zum Vorgängerprogramm 2023 habe sich das Volumen damit um die Hälfte erhöht, denn dieses betrug erst 450 Mio. Euro."Mit diesem Aktienrückkaufprogramm und dem Dividendenvorschlag für 2023 von 0,45 Euro je Aktie wollen wir in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro Kapital an unsere Aktionäre zurückgeben. Seit 2022 sind es damit insgesamt 3,3 Milliarden Euro", habe Finanzvorstand James von Moltke laut einer Unternehmensmeldung gesagt. "Substanzielle und wachsende Kapitalausschüttungen an unsere Aktionäre sind ein Eckpfeiler unserer Globale Hausbank-Strategie. Wir sind gut aufgestellt, um unser Ziel einer Ausschüttung von 8 Milliarden Euro zu übertreffen, die in den Jahren 2022 bis 2026 zur Auszahlung gelangen."Die Deutsche Bank sei auf der Zielgeraden, um Milliarden an ihre Aktionäre auszuzahlen. Dabei seien die ab jetzt folgenden zwei Jahre entscheidend. Dann m[sse sich zeigen, ob die Ausschüttungspläne des Managements aufgehen würden. "Der Aktionär" gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass der Vorstand liefern könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: