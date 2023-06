Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,428 EUR +0,48% (29.06.2023, 12:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,436 EUR +0,60% (29.06.2023, 11:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,24 USD -0,19% (28.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Gestern habe die US-Notenbank die Ergebnisse des diesjährigen Bankenstresstest veröffentlicht. Vor der Corona-Krise 2020 habe die Deutsche Bank immer wieder zittern müssen, denn die US-Einheit habe die Prüfer mehrmals nicht zufriedengestellt. Beim aktuellen Stresstest sei aber kein untersuchtes Finanzinstitut durchgefallen, was auch einen konkreten Grund habe.Die Ergebnisse des diesjährigen Stresstest der FED würden zeigen, dass die in den USA tätigen Großbanken für eine schwere Wirtschaftskrise gerüstet seien. Michael Barr, Vizechef der FED und zuständig für Regulierung, habe gesagt, dass das Finanzsystem "stark und widerstandsfähig" sei. Durchfallen könnten Banken mittlerweile jedoch nicht mehr, da die Kriterien aufgeweicht worden seien. Es gehe vielmehr um einen allgemeinen Test der Branche.Die Deutsche Bank sei in den vergangenen Jahren einige Male bei den Stresstests durchgefallen, als diese noch anders konzipiert gewesen seien. Bei der US-Einheit habe es jahrelange Probleme mit zu laxen internen Kontrollen und dem Risikomanagement gegeben, sowie der Kapitalausstattung. Von 2016 bis 2018 sei man drei Jahre in Folge wegen verschiedener Mängel durchgefallen. Im Gegensatz zu den in den USA beheimateten Banken habe das zwar keine Auswirkungen auf mögliche Ausschüttungen für die Aktionäre gehabt, allerdings habe es zu einem größeren Reputationsschaden geführt und eine Stange Geld gekostet.Unter CEO Christian Sewing seien viele Probleme in den USA in Bezug auf die Regulierung behoben worden. Im aktuellen Stresstest habe man neben Charles Schwab sogar mit der niedrigsten hypothetischen Ausfallrate bei Immobilienkrediten geglänzt. Da man in den USA kein Privatkundengeschäft betreibe, wäre in der Simulation die harte Kernkapitalquote allerdings auch am stärksten unter den untersuchten Banken gesunken.Die Deutsche Bank-Aktie werde im laufenden Jahr nun nur noch mit einem KGV von 4,8 gehandelt. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2023 solle sich auf dem aktuellen Kursniveau auf 4,9% belaufen. Vor den Quartalszahlen in einem Monat sei die Luft vorerst aber raus. Zunehmende Konjunktursorgen und eine nachlassende Kreditnachfrage auch im Immobiliengeschäft kämen mit zurückgehenden Erträgen im Investmentbanking zusammen. Der Chart sende zudem weiterhin keine positiven Signale. Ein Neueinstieg dränge sich daher nicht auf, investierte Anleger sollten aber dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link