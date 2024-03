Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,192 EUR +0,41% (25.03.2024, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,30 USD +0,53% (22.03.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank lege heute im Vormittagshandel weiter zu und könne sich damit etwas von der runden 14-Euro-Marke absetzen. Rückendwind komme dabei auch vom Gesamtmarkt, ein Ende der Rally sei nicht absehbar.Ende vergangener Woche sei es endlich geschafft: Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie habe bei 14,18 Euro und damit deutlich über der Marke von 14,00 Euro geschlossen. Das sei auch deswegen interessant, da man nun weiter zurückgehen müsse, um die nächsten Hürden für die Aktie zu finden.Tatsächlich lägen mehrere horizontale Widerstände im Jahr 2017 beziehungsweise im Folgejahr 2018. Aktuell stehe der Notierung nach oben nur das Jahreshoch von 2022 bei 14,39 Euro auf Schlusskursbasis im Weg.In den vergangenen Tagen habe die Aktie im Windschatten des Gesamtmarktes zulegen können. Denn der DAX habe in kurzer Zeit immer neue Hochs erreicht. Das habe auch bei den Deutsche Bank-Papieren zu Rückenwind gesorgt.Seit einigen Quartalen beteilige der Vorstand des Finanzinstitutes die Anleger auch über Aktienrückkäufe am Unternehmenserfolg. Seit Anfang des Monats laufe derzeit ein Programm in Höhe von bis zu 675 Millionen Euro. Nach letztem Stand seien bisher rund 117 Millionen Euro eingesetzt und neun Millionen eigene Aktien vom Markt genommen worden.Da derzeit die Börsen in Feierlaune seien, sollte auch bald das IPO-Geschäft wieder Fahrt aufnehmen. Zusammen mit dem Handelsgeschäft bei Anleihen und Währungen sollte das für steigende Erträge im Investmentbanking führen. Die Prognosen der Analysten für dieses Segment könnten sich als zu konservativ herausstellen.Das Momentum bei der Aktie sei ungebrochen, höhere Kurse nur eine Frage der Zeit. Daher ist das Papier auch für Anleger, die bisher noch nicht dabei sind, einen Blick wert, so Fabian Strebin. Der Stopp sollte bei 10,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 25.03.2024)