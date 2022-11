Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,182 EUR -0,12% (22.11.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,218 EUR +0,06% (21.11.2022)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,44 USD -0,62% (21.11.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Deutsche Bank-CEO Christian Sewing sei auf der Zielgeraden. Ende des Jahres werde er den Umbau, den er selbst 2019 begonnen habe, erfolgreich abschließen. Auf den letzten Metern gebe es dabei noch den letzten strategischen Feinschliff. Die Geschäfte in einer besonders riskanten Sparte könnten demnach zurückgefahren werden.Die Deutsche Bank könnte bei ihrer Sparte für Leveraged Loans Einschnitte vornehmen. Das sei informierten Kreisen zufolge ein mögliches Ergebnis einer Analyse der Geschäftsbereiche mit schwacher Leistung, die Sewing nach Abschluss seiner dreijährigen Umstrukturierung vornehme. Die Prüfung solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden und könnte dazu führen, dass weniger Kapital und Personal für Leveraged Finance - das Kreditgeschäft mit hochverschuldeten Firmen - eingesetzt würden. Das würden Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg berichten.Dem Vernehmen nach könnten die Ressourcen in andere Bereiche wandern, darunter möglicherweise das Beratungsgeschäft. Beide Sparten seien Teil des von Mark Fedorcik geleiteten Geschäftsbereichs Emissions- und Beratungsgeschäft, der sich in diesem Jahr schwer getan habe. Firmenkunden hätten angesichts steigender Inflation und geopolitischer Spannungen vor Deals und Kapitalbeschaffung zurückgeschreckt. Leveraged Finance sei insgesamt ein wunder Punkt gewesen, da das Geschäftsvolumen eingebrochen sei, festgefahrene Geschäfte Milliardenverluste verursacht hätten und die Aufsicht das Risiko stärker beobachtet habe.Das Leveraged-Finance-Geschäft der Deutschen Bank in den USA sei im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 Prozent zurückgegangen. Die Deutsche Bank habe bereits Dutzende Posten im Emissions- und Beratungsgeschäft abgebaut, darunter bei Leveraged Finance, wie Bloomberg letzten Monat berichtet habe. Das Leveraged-Finance-Geschäft habe auch zu Spannungen mit dem Aufsichtsgremium der Europäischen Zentralbank geführt. Die EZB habe der Deutschen Bank bereits einen Kapitalaufschlag wegen dieses Geschäfts auferlegt.Anleger greifen an schwachen Tagen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 7,50 Euro. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link