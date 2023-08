Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie komme trotz neuem Aktienrückkauf-Programm aktuell nicht in die Gänge. Der Großteil der Experten sehe allerdings noch reichlich Potenzial mit Notierungen deutlich über der Marke von 10,00 Euro. Der Kurs habe gestern wieder knapp unter dem psychologisch wichtigen Niveau geschlossen. Nun habe sich Berenberg mit einer neuen Einschätzung zu Wort gemeldet.Auf Sicht von zwölf Monaten ergebe sich aus den Empfehlungen der Analysten aktuell ein durchschnittlicher Zielkurs von 13,22 Euro, oder umgerechnet rund 33 Prozent Potenzial ausgehend vom gestrigen Schlusskurs bei 9,92 Euro. Dabei würden nur drei der insgesamt 26 Experten, die die Aktie regelmäßig unter die Lupe nähmen, zum Verkauf raten. Die restlichen 24 würden sich je hälftig in Bullen teilen auf und die, die zumindest nun die Papiere halten würden.Eine neue Einschätzung komme von der Privatbank Berenberg. Das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank sei leicht von 11,00 Euro auf 11,50 Euro angehoben worden. Die Einstufung bleibe aber auf "hold". Die Aktie sei nach wie vor im Erholungsmodus vom Ausverkauf im März dieses Jahres, so Analyst Michael Christodoulou. Den Gegenwind auf der Kapitalseite halte er für beherrschbar, aber das Kapital der Bank sei eher adäquat als exzessiv.Die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 5 für 2024 halte er für fair, auch wenn das einen Abschlag zur Peergroup von 15 Prozent bedeute. Besserung könnte im M&A-Geschäft demnächst zu erwarten sein. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Anfang letzten Jahres und der scharfen Zinswende herrsche Flaute in dem Segment, allerdings in der kompletten Branche.Die Deutsche Bank dürfte bei der Dividende und den Ausschüttungen insgesamt in den kommenden Jahren höhere Renditen aufweisen, wenn es dem Management gelinge, nur ansatzweise den angekündigten Betrag von 8 Milliarden Euro auszuschütten. Dann könnte sich auch sukzessive die niedrige Bewertung an die Peergroup annähern. Derzeit lasse aber auch ein Chartsignal auf sich warten.Investierte bleiben daher dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Ein Neueinstieg dränge sich vorerst nicht auf. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link