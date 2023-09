Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe in letzter Zeit vermehrt mit Beschwerden über die Migration von Postbank-Kunden auf die IT-Systeme des Mutterkonzerns zu kämpfen gehabt. Die Probleme würden nicht abreißen. Die Aktie sei letzte Woche daher seitwärts gependelt. Dennoch gebe es eine neue Analystenempfehlung mit positivem Inhalt.Die kanadische Bank RBC habe die Papiere der Deutschen Bank auf "outperform" mit einem Kursziel von 15,00 Euro belassen. Nach Aussagen des Finanzvorstands auf einer Branchenkonferenz habe sie nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, so Analystin Anke Reingen.Das von ihr ausgegebene Kursziel von 15,00 Euro liege klar über dem Durchschnitt der von Bloomberg befragten Analysten. Diese würden der Aktie auf Sicht der kommenden zwölf Monate 13,30 Euro zutrauen. Vom aktuellen Kurs entspreche das einem theoretischen Potenzial von 32,4 Prozent. Das höchste Kursziel habe Christopher Hallam von Goldman Sachs mit 19,20 Euro ausgegeben.Der Großteil der Analysten sei nach wie vor eher positiv gestimmt, denn neben zwölf Bullen gebe es weitere zwölf Experten, die zum Halten raten würden. Nur zwei würden derzeit den Verkauf empfehlen.Vorbörslich halte sich die Aktie noch knapp über der Marke von 10,00 Euro. Die 50-Tage-Linie bei exakt 10,00 Euro könnte eine Unterstützung bieten. Nach oben wäre das nächste Ziel die 200-Tage-Linie bei 10,26 Euro. Um diese anzulaufen, müsste die Aktie aber erstmal etwas Schwung holen.Die Papiere bleiben eine Halteposition, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link