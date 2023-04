Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe sich von dem Crash vor zehn Tagen bisher nur zaghaft erholt. News aus dem operativen Geschäft würden erst die Quartalszahlen in mehr als drei Wochen liefern. Die US-Banken würden hingegen schon kommende Woche ihre Bücher öffnen. Dafür könnte es für die Deutsche Bank eine Rückzahlung vom Staat geben.Zuerst habe der Branchenblog Finanz-Szene darüber berichtet, dass das Finanzministerium überlege, den deutschen Banken 2,2 Milliarden Euro zurückzugeben. Dieses Kapital hätten die Finanzinstitute nach der letzten Krise zwischen 2011 und 2014 in den nationalen Restrukturierungsfonds eingezahlt, der bei einer neuen Finanzkrise einspringen sollte.Dann sei aber auf europäischer Ebene der Single Resolutions Funds eingerichtet worden, der dieselbe Funktion für Großbanken in der Eurozone erfülle. Das Zielvolumen des Vehikels von 80 Milliarden Euro sei fast erreicht. Nun stelle sich die Frage, was mit den 2,2 Milliarden Euro geschehen solle, die noch immer in dem ungenutzten Fonds auf nationaler Ebene lägen.Das Finanzministerium überlege nach Informationen von Finanz-Szene das Kapital an die Banken zurückzugeben. Denn rechtlich wäre es wohl schwierig das Geld einfach in den Bundeshaushalt zu stellen. Allerdings sollten Finanzinstitute das Kapital für die Finanzierung der Transformation der Dekarbonisierung der Wirtschaft nutzen.Die Aktie der Deutschen Bank gehöre mit einem KGV von aktuell 5 zu den günstigsten Werten in der Branche, die mit 7 für das laufende Jahr bewertet werde. Das habe allerdings auch Gründe, denn zuletzt sei das Geldhaus wegen vermeintlicher Shortattacken in den Fokus geraten. Eine unmittelbare Gefahr bestehe aber wohl nicht für die Bank.Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link