Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,83 EUR +2,06% (12.10.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,778 EUR -2,34% (11.10.2022)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,45 USD -3,94% (11.10.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europäische Banken könnten in ihren Kreditbüchern vielfach noch keine großartigen Ausfälle erkennen. Die Finanzaufsicht der EZB habe erst kürzlich vor zu großer Sorglosigkeit gewarnt. Nun knöpfe sich die Notenbank einen besonders riskanten Geschäftsbereich vieler Geldhäuer vor und fordere mehr Kapital von den Finanzinstituten. Betreffen könnte das auch die Deutsche Bank.Die EZB wolle mehreren Finanzinstituten, die im Bereich Leveraged Finance tätig seien, höhere Kapitalanforderungen auferlegen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, dass der oberste Aufseher der Eurozone, Andrea Enria, das in New York signalisiert habe. "Einige Banken" würden diese Maßnahme zu spüren bekommen, da sie nicht ausreichend auf die Aufforderung reagiert hätten, die Risikobereitschaft in diesem Bereich einzuschränken, habe Enria, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB, auf der jährlichen Mitgliederversammlung des Institute of International Finance, gesagt.Enria habe keine Namen genannt. Die EZB beobachte Leveraged Loans - also das Kreditgeschäft mit bereits hochverschuldeten Unternehmen - mit Sorge, spätestens seit sie vor fünf Jahren neue Leitlinien dafür aufgestellt habe. Anfang dieses Jahres habe Enria wegen des Themas sogar einen Brief an die Vorstandsvorsitzenden der von ihm beaufsichtigten Banken geschrieben. Darin habe er daran erinnert, dass viele von ihnen in diesem Bereich nicht über das Niveau an Risikomanagement verfügen würden, das er gerne sehen würde, und habe bereits mitgeteilt, dass Banken mit Kapitalaufschlägen rechnen müssten, wenn sie ihr Geschäfte nicht reduzieren würden.Eine Bank, die besonders im Fadenkreuz der EZB stehe, sei BNP Paribas. Die französische Bank stehe an der Spitze einer von der EZB erstellten Liste mit den Banken, die in dem Geschäft am aktivsten seien, wie Bloomberg berichtet habe. Die Deutsche Bank AG sei bereits letztes Jahr von der EZB mit einer strengeren Kapitalanforderung im Zusammenhang mit Leveraged Finance belegt worden, nachdem sie sich trotz Aufforderung geweigert habe, das Geschäft einzuschränken. Unklar sei, ob die Deutsche Bank nun mit einer Verschärfung rechnen müsse.Die Aktie habe sich von der 8-Euro-Marke wieder etwas entfernt. Derzeit würden positive Impulse fehlen, die den Kurs nachhaltig antreiben könnten. Am 26. Oktober kämen aber die Quartalszahlen.Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)