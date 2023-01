Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das neue Jahr beginne bei der Deutschen Bank mit einer unerfreulichen Nachricht. Die EZB habe die Kapitalanforderungen für das Finanzinstitut im neuen Jahr erhöht. Grund sei das Engagement im Bereich Leveraged-Finance, das den Aufsehern schon länger ein Dorn im Auge gewesen sei. "Der Aktionär" erkläre, was das nun bedeute.Das Segment Leveraged-Finance bei europäischen Großbanken beobachte die EZB schon länger kritisch. So habe sich im vergangenen Jahr bereits abgezeichnet, dass auch die Deutsche Bank mehr Eigenkapital in 2023 für diesen Geschäftsbereich vorhalten müsse. Im Jahr 2022 habe die vorgeschriebene Mindestausstattung des Geldhaues mit Eigenkapital bei 10,43 Prozent gelegen.Ab dem neuen Jahr müssten mindestens 10,55 Prozent vorgehalten werden. Die Anforderung für das Kapital steige also nicht signifikant. Der individuelle Kapitalaufschlag erhöhe sich um 0,2 auf 2,7 Prozentpunkte. Damit seien auch keine Ausschüttungspläne der Deutschen Bank bei der Dividende und die geplanten Aktienrückkäufe gefährdet.Mutige Anleger können auch im neuen Jahr bei der günstig bewerteten Aktie (2023er KGV von 5,5) zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Steigende Zinsen und verbesserte Konjunkturaussichten sollten Rückenwind geben. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: