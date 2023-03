Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Diese Woche habe sich der Bankensektor wieder erholt, aktuell würden die Sorgen vor einer weitreichenden Krise etwas abebben. Das habe auch der Aktie der Deutschen Bank geholfen, sie notiere immer noch deutlich unter der Marke von 10,00 Euro. Die Entwicklungen vergangenen Freitag hätten nun offenbar ein Nachspiel.Nach den jüngsten Turbulenzen bei Bankaktien nehme die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) den Handel mit Kreditausfallversicherungen - Credit Default Swaps - unter die Lupe. "Die Esma untersucht zusammen mit den nationalen Regulierungsbehörden die jüngsten Marktbewegungen, auch auf dem CDS-Markt", habe ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg auf Anfrage gesagt.Bloomberg habe Anfang der Woche berichtet, dass die Aufsichtsbehörden eine Transaktion mit Kreditausfallversicherungen der Deutschen Bank genauer untersucht hätten, die womöglich der Grund für den globalen Bankenausverkauf am Freitag gewesen sei. Kreditausfall-Swaps könnten sehr illiquide sein, sodass eine einzige Wette hohe Wellen schlagen könne. Der oberste Aufsichtsbeamte der Europäischen Zentralbank, Andrea Enria, habe am Dienstag auf die mangelnde Transparenz der Anlageklasse hingewiesen und die im Financial Stability Board versammelten Regulierungsbehörden aufgefordert, den CDS-Markt genauer ins Visier zu nehmen.Auch das Interesse von Shortsellern an der Aktie habe stark zugenommen. Nach Daten des Finanzanbieters S3 Partners liege die Deutsche Bank in Europa jedoch nur auf dem zehnten Platz, was die Höhe der Shortquote angehe. Das berichte das Handelsblatt. Demnach liege das Short-Interest bei 519 Millionen Dollar, mit 2,96 Milliarden Dollar sei es bei der BNP Paribas im Branchenvergleich am höchsten.Anleger meiden die Aktie weiterhin, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link