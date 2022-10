Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,871 EUR +3,63% (18.10.2022, 18:01)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,853 EUR +2,58% (18.10.2022, 17:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,70 USD +3,56% (18.10.2022, 17:47)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Ermittlungen rund um Cum-Ex-Geschäfte deutscher Finanzinstitute würden weitere Kreise ziehen. Die Behörden seien heute mit einem Großaufgebot zu einer Durchsuchung bei der Deutschen Bank angerückt. Scheinbar stehe das Frankfurter Geldhaus stärker im Fokus als bisher gedacht.Die federführende Staatsanwaltschaft Köln habe ohne die Nennung von Namen bestätigt, es würden "Durchsuchungsbeschlüsse gegen ein Bankinstitut in Frankfurt am Main und weitere Konzerngesellschaften sowie gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" vollstreckt. Darüber hinaus würden Privatwohnungen von zehn Beschuldigten durchsucht. "Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit verfahrensgegenständlichen Cum-Ex-Geschäften sowie verwandter Steuerhinterziehungsmodelle. Die Maßnahme dient insbesondere der Auffindung relevanter Kommunikation in Form von E-Mails und sonstiger schriftlicher Korrespondenz", habe die Ermittlungsbehörde mitgeteilt.Bei Cum-Ex-Geschäften hätten mehrere Beteiligte Aktienpakete mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag hin und her geschoben. In der Folge hätten Finanzämter Kapitalertragsteuern erstattet, die gar nicht gezahlt worden seien. Dem Staat sei ein Milliardenschaden entstanden. Seit Jahren würden mehrere Staatsanwaltschaften zu dem Komplex ermitteln. Erste Strafprozesse hätten mit Schuldsprüchen geendet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: