Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,978 EUR -0,02% (21.02.2024, 15:08)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,978 EUR +0,20% (21.02.2024, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,97 USD +0,78% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der Kampf der Deutsche Bank-Aktie um die 12-Euro-Marke gehe weiter. Darüber warte allerdings die nächste Hürde. Eigentlich sei das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns durch die zunehmend aktionärsfreundlichere Politik nach unten gut abgesichert. Das gelte umso mehr für das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.Bei Finanzaktien gebe es für Anleger wieder etwas zu holen. Nach der Corona-Krise und der Aufhebung des damaligen Ausschüttungsverbotes würden die Dividendenzahlungen und die Aktienrückkäufe in der Branche sprudeln. Da wolle auch die Deutsche Bank nicht hinten anstehen.Für das laufende Jahr sei ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt worden. Es solle 675 Mio. Euro umfassen. Vergangenes Jahr habe das letzte Programm erst 450 Mio. Euro umfasst. Laufe das Geschäft trotz Zinswende und Turbulenzen bei US-Gewerbeimmobilien gut, dann dürften auf Anleger satte Ausschüttungen warten. Seit 2022 seien bereits über 3,3 Mrd. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anleger ausgeschüttet worden. Bis 2025 sollten es mindestens 8 Mrd. Euro sein. Das umfasse auch eine Dividende je Aktie von 1 Euro für 2025. Für 2023 sollten 0,45 Euro ausgeschüttet werden, für 2024 laut Schätzungen der Analystengemeinde 0,67 Euro. Auf dem aktuellen Niveau ergebe sich eine Rendite von 3,8%.Die Aktie der Deutschen Bank werde als Dividendentitel immer attraktiv. Eine Kontinuität der Ausschüttungen sei bisher noch nicht gegeben, allerdings seien die Ziele zu erreichen, sofern es zu keiner größeren Krise komme. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und die nächste Dividende von 0,45 Euro je Aktie einstreichen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: