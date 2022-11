12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Deutsche Bank habe im dritten Quartal 2022 von den kräftig gestiegenen Zinsen profitiert. Wegen der rekordhohen Inflation würden sich die Währungshüter nun auch in der Eurozone genötigt sehen, schneller und kräftiger als bislang kommuniziert an der Zinsschraube zu drehen. Die Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik verbessere die Ertragsaussichten für das größte deutsche Geldhaus erheblich, zumal Gelder aus abreifenden Krediten zu nunmehr höheren Zinsen verborgt werden könnten.Solide habe sich aber auch der im Investmentbanking angesiedelte Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen gezeigt, wo die Erträge im Jahresvergleich um satte 38% hätten gesteigert werden können. Geschwächelt habe hier dagegen das Emissions- und Beratungsgeschäft, wo die Erträge wegen des herausfordernden Marktumfelds um 85% eingebrochen seien.Bei den Risikokosten scheine ein Anstieg infolge der konjunkturellen Eintrübung unausweichlich. Sofern sich die Versorgungslage Deutschlands - etwa durch eine drastische Gasmangellage im Winter - nicht weiter verschlechtere, sollte dieser jedoch verkraftbar sein. Des Weiteren sei die Deutsche Bank, so wie auch ihre Mitbewerber, aktuell deutlich besser kapitalisiert als etwa zu Zeiten der großen Finanzkrise 2007/08. Gegen das Szenario eines massiven ökonomischen Einbruchs spreche eine mittlerweile akzeptierte und etablierte interventionistische Geld- und Fiskalpolitik, die - wenn nötig - unerwünschte Marktverwerfungen mit allen Mitteln zu unterbinden versuche.Bei den geopolitischen Spannungen gehe der Analyst von keiner baldigen Entspannungen aus und rechne nicht nur mit einer deutlichen konjunkturellen Eintrübung, sondern auch einem schwieriger werdenden Umfeld für das Investmentbanking, zumal die Emissionsaktivität zurückgehe oder Transaktionen auf Eis gelegt würden. Dies könnte zusammen mit den steigenden Risikokosten die Mehrerträge auf der Zinsseite zum Teil wieder kompensieren.Alles in allem bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, daher trotz der verbesserten Aussichten für die Zinserträge seine "halten"-Empfehlung. Das Kursziel von EUR 10,20 (zuvor: EUR 9,80) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 02.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.