Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,70 EUR -1,96% (15.06.2023, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,714 EUR -2,18% (15.06.2023, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,59 USD -1,03% (15.06.2023, 16:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Zinspause der US-Notenbank FED hätten die Anleger am Vorabend in New York relativ gelassen aufgenommen. Vor wenigen Minuten habe die EZB die erwartete Zinserhöhung von 25 Basispunkten verkündet. Der DAX sacke in der ersten Reaktion ab und auch die Aktie der Deutschen Bank verliere mehr als 2%.Grundsätzlich seien höhere Zinsen gut für Banken, da diese im Kerngeschäft mehr verdienen könnten. Die erste Reaktion nach der Zinserhöhung der EZB falle aber negativ aus. Ohnehin sei die Aktie der Deutschen Bank seit Wochen in einer Range gefangen. Der Preisbereich spanne sich von der Unterseite bei der 9-Euro-Marke bis zur psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke auf.Solange der Kurs in dieser Seitwärtsphase hin und her pendele, müssten Anleger mit erhöhten Ausschlägen in beide Richtungen rechnen. Erst wenn ein nachhaltiger Ausbruch aus der Range vollzogen werden könne, werde es neue Impulse geben. Die Bullen müssten sich anstrengen, da auf der Oberseite auch die 200-Tage-Linie aktuell noch als Widerstand fungiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: