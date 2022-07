Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe 2019 ihre Sanierung angestoßen, die eigentlich dieses Jahr enden sollte. Dann seien der Krieg in der Ukraine und ein stark verändertes Zinsumfeld gekommen. Am kommenden Mittwoch veröffentliche das Frankfurter Geldhaus nun seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal.In einem unsicheren Umfeld seien die Geschäfte der Deutschen Bank nach Einschätzung von Analysten auch im zweiten Quartal ordentlich gelaufen. Sowohl beim Vorsteuergewinn als auch beim Überschuss dürfte Deutschlands größtes Geldhaus demnach im Zeitraum April bis einschließlich Juni 2022 die Vorjahreswerte übertroffen haben.Deutsche Bank-Chef Christian Sewing habe dem Institut 2019 einen tiefgreifenden Umbau verordnet, die hauseigene Investmentbank gestutzt und den Abbau Tausender Stellen eingeleitet. Das Ziel: bis Ende des Jahres 2022 die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf 8% zu steigern. Bis 2025 sollten es gar mehr als 10% nach Steuern sein.Analysten hätten allerdings weiterhin Zweifel, ob das gelingen werde. Im Gesamtjahr 2021 habe die Rendite gerade einmal 3,8% betragen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres habe die Deutsche Bank 8,1% Rendite erreicht. Für das zweite Quartal ebenso wie für das Gesamtjahr 2022 würden die Analysten im Durchschnitt etwas mehr als 6% erwarten. Eine Rendite über 8% würden sie dem Geldhaus nach aktueller Einschätzung erst 2025 zutrauen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link