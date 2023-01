Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,234 EUR -0,91% (30.01.2023, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,24 EUR -0,81% (30.01.2023, 11:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,43 USD +0,90% (27.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Woche sei es endlich soweit, die Deutsche Bank präsentiere mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal auch das Geschäftsjahr 2022. Dabei dürfte es nicht nur um die abgeschlossene Sanierung gehen, sondern auch um neue Details zur Verteilung des Jahresüberschusses.Der Konsens kaufe Deutsche Bank-CEO Christian Sewing für 2022 eine Eigenkapitalrendite von acht Prozent ab. Das sei lange Zeit nicht so gewesen. Auch das Ziel einer Kosten-Ertrags-Quote von unter 75 Prozent scheine im Bereich des Möglichen. Die Erträge sollten die Marke von 27 Milliarden Euro, die der Vorstand in Aussicht gestellt habe, sogar überschritten haben.Unter dem Strich könnte ein Gewinn von 4,49 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2022 stehen. So viel sei in den letzten zehn Jahren nicht mehr verdient worden. Damit wäre das Finanzinstitut sowohl für eine höhere Risikovorsorge als auch für die geplanten Ausschüttungen vorerst gut gerüstet.Von 2021 bis 2025 wolle der Vorstand acht Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben. Davon seien 3,3 Milliarden Euro für die Dividende vorgesehen. Letztes Jahr seien dafür 400 Millionen Euro oder 0,20 Euro je Aktie in die Hand genommen worden. Für das Geschäftsjahr 2022 solle die Ausschüttung auf 0,30 Euro je Aktie steigen. Zu erwarten seien außerdem Aktienrückkäufe, die 2023 bis zu eine Milliarde Euro erreichen könnten.Bei der Aktie ist nicht nur noch einiges an Kurspotenzial vorhanden, in diesem Jahr sollte es auch deutliche Unterstützung für den Kurs durch die Ausschüttungspläne geben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link