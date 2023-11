Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



10,476 EUR +0,77% (01.11.2023, 11:56)



11,01 USD -0,72% (31.10.2023)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die verunglückte IT-Integration der Postbank habe der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten - mit Blick auf die Kostenseite - Kummer bereitet. Zuletzt sei bekannt geworden, dass bei der Tochter Filialen dem Rotstift zum Opfer fallen sollten. Dafür wolle man auf digitaler Ebene mittel- bis langfristig deutlich besser werden.Der Deutschen Bank fehle es nämlich laut Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis an digitalen Angeboten, um die nach der Corona-Pandemie "beschleunigten Anforderungen" zu erfüllen, wie Bloomberg mit Bezug auf einen Platow-Bericht ausführe. Deshalb müsse die Bank ihre IT-Infrastruktur modernisieren und mehr in Prozesse sowie den Kundenservice investieren, so das Vorstandsmitglied des Branchenprimus.Hintergrund: Die Deutsche Bank habe rund 19 Millionen Kunden - davon würden 12 Millionen bei der Postbank betreut. Die größte deutsche Privatbank sei nach den Sparkassen und Genossenschaftsbanken hierzulande das größte Geldhaus. Das Problem: Bislang habe es der DAX-Konzern nicht geschafft, Synergien hinreichend zu heben. Klar: Im dritten Quartal sei die Privatkundensparte zusammen mit dem Investmentbanking zwar der größte Ertragsbringer im Konzern gewesen, doch letztlich habe man das Potenzial noch lang nicht ausgeschöpft, wie auch ein Blick auf die Cost-Income-Ratio (CIR) zeige. Die CIR liege beim Branchenprimus bei über 70 Prozent (Q3/2023: 72,4 Prozent) - die Konkurrenz sei mit Werten zwischen 60 und 70 Prozent unterwegs.Die Aktie bleibt aussichtsreich - Mutige können nach dem jüngsten Überwinden des GD200 noch einsteigen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link