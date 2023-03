Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,65 EUR -8,32% (15.03.2023, 13:29)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,687 EUR -8,46% (15.03.2023, 13:14)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,26 USD +3,59% (14.03.2023, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich gestern an einer Gegenbewegung nach dem starken Ausverkauf der letzten Tage versucht. Doch heute seien die Kursgewinne wieder dahin. Auch der DAX lege den Rückwärtsgang ein, Finanztitel würden auf dem Alten Kontinent jedoch generell zu den Verlierern gehören. Komplett gebannt sei die Krise im US-Regionalbanken-Sektor nicht.Die Eindämmungsversuche der Einlagensicherung und der FED hätten gestern erste Früchte getragen. Die Bankaktien in den USA hätten einen starken Rebound aufs Parkett hingelegt. Vor allem die zuletzt heftig gebeutelten Titel der Regionalbanken hätten stark zulegen können. In Europa würden die Aktien des Sektors heute Vormittag aber teils erneut kräftig abgeben.Bewegung gebe es mittlerweile bei Interessenten für die verstaatlichte Silicon Valley Bank, die vergangene Woche die aktuelle Krise ausgelöst habe. Mit KKR, Blackstone und Apollo Global Management könnte es laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Interessenten für einen Teil der Kreditbuchs der SVB geben. Das hätten Personen berichtet, die nicht genannt werden wollten.Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gebe heute erneut kräftig nach, sie nähere sich der 10-Euro-Marke. Darunter käme die 200-Tage-Linie bei 9,73 Euro als Unterstützung in den Fokus. Investierte Anleger sollten die Kursentwicklungen genau beachten, denn der Stoppkurs des "Aktionärs" liege bei 9,50 Euro und sei nicht mehr weit entfernt. Von einem Neueinstieg sei aktuell abzusehen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: