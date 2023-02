Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe mit ihren jüngst vorgelegten Jahreszahlen die Anleger nicht überzeugt - die durchwachsene Entwicklung in Q4 und die fehlende Aktienrückkauf-Ankündigung sei den Anlegern ein Dorn im Auge gewesen. Am Donnerstag stehe jedoch ein dickes Pluszeichen vor der Aktie, was auf die top Zahlen des Rivalen zurückzuführen sei.Die Commerzbank habe herausragende Geschäftszahlen präsentiert und das Jahr 2022 mit dem höchsten Gewinn seit zwölf Jahren abgeschlossen. Zudem habe die Nummer 2 in Deutschland weiteres Wachstum angekündigt. Die Commerzbank, die am heutigen Donnerstag zweistellig Kurszuwächse verzeichne, ziehe damit auch die Papiere des Branchenprimus nach oben.Konkret gewinne die Deutsche Bank-Aktie am Donnerstag (Mittagszeit) rund drei Prozent. Auf dem weiteren Weg nach oben rücke das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 11,82 Euro ins Visier. Im Anschluss rücke die psychologisch wichtige 12-Euro-Marke ins Blickfeld. Werde auch diese geknackt, stehe das bisherige Jahreshoch (27. Januar) bei 12,36 Euro als nächster Widerstand im Weg. Gelinge auch der Anstieg über diese Hürde, dann könnte die Reise bis zum 2022er-Hoch bei 14,63 Euro weitergehen. Nach unten stehe indes der GD50 bei 11,27 Euro als Auffangmarke zur Verfügung.Gehe es nach den Analysten, dann stünden die Chance für eine solche Rally durchaus gut. Von insgesamt 26 Analysten stehe laut "Bloomberg" die Hälfte auf der Käuferseite. Nur vier Experten würden zum Verkauf der Papiere raten. Das Konsens-Kursziel liege bei 13,97 Euro und impliziere damit rund 19 Prozent Luft nach oben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link