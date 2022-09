XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die EZB habe vergangene Woche in einem historischen Schritt den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht. Einige Experten hätten damit gerechnet, überrascht habe es dennoch viele. Die größten Profiteure dieser Entwicklung dürften die europäischen Banken sein. Denn die Extra-Erträge der Geldhäuser durch die Zinswende würden immer weiter ansteigen.Gelinge der Deutsche Bank-Aktie heute der Sprung über die 100-Tage-Linie bei 8,98 Euro, dürfte ebenfalls die 9-Euro-Marke im Anschluss fallen. Die Zinsentscheidung der EZB vergangene Woche habe dem Kurs deutlichen Rückenwind gegeben. Mutige Anleger könnten das Momentum nutzen, um noch eine kleine Position aufzubauen. Der Stopp verbleibe bei 5,90 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2022)