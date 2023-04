Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutsche Bank-Vorstand, Karl von Rohr, verlasse Ende Oktober Deutschlands größtes privates Geldhaus. Der Manager, der einer von zwei Stellvertretern von Vorstandschef Christian Sewing sei, lasse seinen Vertrag auslaufen, wolle aber nicht vorzeitig gehen, habe die Deutsche Bank am Dienstagabend in Frankfurt mitgeteilt. Von Rohr sei im Vorstand für die Privatkundenbank und die Deutsche Bank-Fondstochter DWS ( ISIN DE000DWS1007 WKN DWS100 ) zuständig. Diese müsse sich mit dem Abgang des Managers nun einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Von Rohr leite den DWS-Aufsichtsrat seit 2018.Vergangenen Herbst habe es Gerüchte gegeben, dass der neue Aufsichtsratschef, Alexander Wynaendts, einer Vertragsverlängerung von Rohrs kritisch gegenüberstehe. Laut Finanzkreisen dürfte das an seinem unglücklichen Krisenmanagement bei der DWS im Zusammenhang mit dem Greenwashing-Skandal stehen. Es könnte auch mit einer Neuausrichtung der Privatkundensparte bei der Deutschen Bank einen Zusammenhang geben, die von Rohr ebenfalls verantworte.Laut einer DWS-Mitteilung habe die Deutsche Bank von Rohr indes gebeten, bei der diesjährigen Hauptversammlung der DWS am 15. Juni erneut für den Aufsichtsrat zu kandidieren. Er solle für die volle reguläre Amtszeit Mitglied des Gremiums bleiben. Der DWS-Aufsichtsrat wolle in den kommenden Monaten einen neuen Vorsitzenden für den Aufsichtsrat bestimmen, für diese Position solle der Manager nicht mehr kandidieren.Auch wenn die Kommunikation bei der DWS in Teilen durch von Rohr unglücklich verlaufen sei, so würden ihm viele Deutsch-Banker anrechnen, dass er wesentlich zur Beilegung von existenzgefährdenden Rechtsrisiken für das Unternehmen in den Jahren 2015 bis 2019 beigetragen habe. Das habe auch CEO Christian Sewing in einer internen Email an die Beschäftigten betont.Gestern habe die Aktie der Deutschen Bank mit einem Plus von fast zwei Prozent den Handelstag stark abgeschlossen und stehe nun wieder kurz vor der Marke von 10,00 Euro.Ein baldiger Ausbruch darüber dürfte im positiven Marktumfeld nur eine Frage der Zeit sein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link