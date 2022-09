Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Inflation im Euroraum verharre noch immer auf hohem Niveau. Der Druck auf die EZB sei daher hoch, die Zinsen am Donnerstag deutlich zu erhöhen. Gleichermaßen steige damit auch die Gefahr einer Rezession. Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, Christian Sewing, zeige sich für die Finanzbranche jedoch zuversichtlich.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordere angesichts der extrem hohen Inflation ein entschlossenes Gegensteuern der Geldpolitik. Er gehe zwar davon aus, dass die deutsche Wirtschaft genug Widerstandskraft besitze, um die zu erwartende Rezession gut zu bewältigen, habe Sewing am Mittwoch laut Redetext zum Auftakt der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt gesagt. "Aber das bedingt, dass die Zentralbanken jetzt schnell und entschlossen handeln." Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) komme an diesem Donnerstag (8. September) zu seiner nächsten regulären Sitzung zusammen. Der Druck auf die Notenbank sei groß, die Zinsen deutlich zu erhöhen.In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland sei die jährliche Teuerungsrate im August auf 7,9 Prozent gesprungen. Die Inflation im Euroraum sei im August, getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, sogar auf die Rekordhöhe von 9,1 Prozent geklettert. Volkswirte würden für die nächsten Monate mit einem weiteren Anstieg rechnen."Noch können viele Menschen auf ihr Erspartes zurückgreifen, um mit höheren Preisen fertig zu werden - und noch sind viele Unternehmen ausreichend finanziert. Aber je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer werden die Schmerzen und der soziale Zündstoff", habe Sewing gewarnt.Nach starken Kursauschlägen während der letzten Tage habe die Aktie der Deutschen Bank noch immer mit der Unterstützungszone 8,15 Euro gekämpft. Ein Bruch des Supports hätte ein Verkaufssignal zur Folge. Dann müssten Anleger mit kurzfristigen Rücksetzern bis an die 8-Euro-Marke, darunter bis an das 2022er Tief bei 7,85 Euro rechnen.Dennoch: Die Zinswende sei im Gange und diese Woche könnte die EBZ noch eine deutliche Schippe drauflegen. Das stehe aktuell mehr im Fokus als ausbleibende russische Gaslieferungen.Mutige bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Die 50-Tage-Linie bei 8,35 Euro wäre die nächste Anlaufstelle, der Stopp verbleibe bei 5,90 Euro. (Analyse vom 07.09.2022)Mit Material von dpa-AFX