Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Ende des Jahres komme doch noch Bewegung in den Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das Chartbild spreche für höhere Notierungen und auch fundamental stünden die Zeichen auf grün. Nicht zuletzt die Dividende sei wieder attraktiv.Im Nachhinein habe sich der Bruch der Aufwärtstrendlinie am 19. Oktober als Fehlsignal herausgestellt, denn am 25. Oktober habe die Notierung mit einem Kurssprung die Trendlinie bei 9,90 Euro zurückerobert. Dabei sei auch die 100-Tage-Linie bei 10,07 Euro gefallen, wodurch ein Kaufsignal ausgelöst worden sei. Dasselbe sei dann mit der 200-Tage-Linie und dem GD50 passiert. Mit diesen Kaufsignal im Rücken sei es kein Wunder, dass der Kurs weiter Gas gegeben habe. Der Aufwärtstrend habe sich unterdessen beschleunigt und die Aktie habe auch die Widerstände bei 10,60/10,70 Euro aus dem Weg geräumt. Dabei stiege zuletzt auch das Volumen spürbar an. Das dürfte helfen, um die letzten März bei 10,94/11,47 Euro gerissene Kurslücke endgültig zu schließen. Dann seien Kurse um die 12 Euro denkbar.Für die Jahresperformance der Aktie sei die laufende Rally bitter nötig gewesen, denn selbst wenn man die Kursgewinne der vergangenen Wochen berücksichtige, dann komme die Aktie der Deutschen Bank 2023 bisher nur auf 6% Performance. Der Branchenindex EURO STOXX Banks, der die größten europäischen Finanzinstitute umfasse, habe 16% erreicht.Anleger sollten das Momentum bei der Deutsche Bank-Aktie kaufen. Der Chart spreche für kurzfristig höhere Kurse und die Bewertung bleibe günstig. Der Stopp sollte bei 8,50 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link