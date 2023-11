Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie drehe aktuell auf. Im freundlichen Marktumfeld könne sie übermäßig zulegen. Das liege auch an der aktuellen Chartsituation, die Rückendwind für weitere Gewinne gebe.Im laufenden Jahr habe sich die Aktie der Deutschen Bank bisher nicht vom Absturz im vergangenen März in Folge der US-Regionalbankenkrise erholen können. Damals sei eine Kurslücke zwischen 10,94 und 11,47 Euro gerissen worden. Im Zuge der laufenden Jahresendrally sei der Kurs nun dabei diese zu schließen, was kommende Woche bereits der Fall sein könnte.Mit einem Kursplus von 1,8% gehöre das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns zu den besten Werten im DAX. Nach einer bisher mauen Kursentwicklung könne die Deutsche Bank-Aktie durch die Rally der letzten Tage deutlich Boden gutmachen und auf Jahressicht nun eine Performance von zumindest rund 5% aufweisen. An den Branchenindex EURO STOXX Banks mit einem Kursplus von fast 20% im laufenden Jahr komme man aber bei weitem nicht hin.Aktuell stehe aber die positive Chartentwicklung im Vordergrund, die kurzfristig für Rückenwind sorgen sollte. Gelinget es die Kurslücke bei 11,48 Euro zu schließen, wäre das nächste Ziel bei 12 Euro nicht mehr weit entfernt. Daher könnten Anleger noch zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate der Deutschen Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AGBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link