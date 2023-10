Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,362 EUR +0,27% (30.10.2023, 09:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,93 USD 0,00% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-

Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem

Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen

des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische

Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche

Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in

Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK,NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe vergangene Woche nach positiv aufgenommenenQuartalszahlen ordentlich zulegen können. Zwar habe es einen Gewinnrückgang gegeben,doch das Ergebnis habe über den Erwartungen gelegen. Die Aussicht auf höhereAusschüttungen in den kommenden Jahren habe zudem Rückenwind gegeben. NachZahlen hätten nun weitere Experten die Titel erneut unter die Lupe genommen.Unter dem Strich würden immer noch viele Analysten Potenzial für die Deutsche Bank-Aktiesehen: Im Schnitt liege das errechnete Kursziel aller von Bloomberg befragten Experten aufSicht von zwölf Monaten bei 13,79 Euro. Das bedeute konkret 32,5% Kurspotenzial. Von 26Experten würden nur zwei zum Verkauf raten, jeweils zwölf seien Bullen oder würdenempfehlen dabeizubleiben.Das Chartbild habe sich merklich aufgehellt, mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei10,15 Euro am Mittwoch sei bereits ein Kaufsignal generiert worden. Die nächste Hürde seidas Verlaufshoch aus diesem Jahr bei 10,58 Euro vom September. Bereits investierteAnleger sollten daher dabeibleiben, sich aber weiterhin mit einem Stopp bei 7,70 Euroabsichern, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellenAktienanalyse, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellenAktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/deutsche-bank-positive-einschaetzung-

