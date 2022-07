XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,908 EUR +2,86% (07.07.2022, 11:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,95 USD -2,81% (06.07.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Auch diese Woche knüpfe die Deutsche Bank-Aktie an ihre Verlustserie an. Seit Montag notiere bereits rund 5% im Minus. Infolge der Rezessionssorgen hätten jüngst Analysten ihre Kursziele nach unten angepasst und das Papier des Frankfurter Finanzkonzerns damit unter Druck gesetzt. Nun drohe sogar ein weiteres technisches Verkaufssignal.Das Chartbild der Deutsche Bank-Aktie habe sich stark eingetrübt. Nachdem sie Ende Juni eine Dreiecksformation nach unten aufgelöst habe, sei kürzlich das nächste Verkaufssignal gefolgt. So sei der Titel am Freitag nachhaltig unter die Unterstützung am März-Tief bei 8,16 Euro gerutscht. Prompt sei er weiter bis an das nächste Volume-Peak im Bereich im 7,80 Euro abgerauscht.Nun könnte sich die Lage sogar noch weiter zuspitzen. Rutsche der Kurs unter den stark gehandelten Bereich, der sich zwischen 7,55 und 8,30 Euro aufspanne, werde ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst. Mit anhaltend fallenden Kursen bis zur nächsten Unterstützung im Bereich der 7-Euro-Marke müsse dann kurzfristig gerechnet werden.Anleger würden derzeit das Szenario einer Rezession spielen. Dabei komme die Deutsche Bank-Aktie besonders unter die Räder. Anleger sollten von einem Neueinstieg absehen - zumal derzeit ein weiteres Verkaufssignal drohe, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär " in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,918 EUR +1,70% (07.07.2022, 11:54)