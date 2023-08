Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,144 EUR -0,59% (31.08.2023, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,319258 EUR +0,02% (31.08.2023, 11:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,15 USD -0,18% (30.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In den letzten Tagen habe sich im Chart der Deutsche Bank-Aktie etwas getan. Die heutige Kursentwicklung entscheide darüber, ob es ein frisches Kaufsignal geben werde oder nicht. Nach einer längeren Phase mit weniger Bewegung wäre das wichtig um auch neue Käufer anzulocken.Ob mit Verzögerung nun doch das laufende Programm zum Rückkauf eigener Aktien Rückenwind gebe, sei schwer zu sagen. Bis Anfang der Woche seien von den insgesamt zur Verfügung stehenden 450 Mio. Euro knapp 171 Millionen Euro eingesetzt worden. Das entspreche 0,85% des Grundkapitals.Der seit Frühjahr bestehende Aufwärtstrend habe sich zuletzt weiter beschleunigt, nachdem die 50-Tage-Linie bei 9,82 Euro und die 100-Tage-Linie bei 9,76 Euro erfolgreich als Unterstützung getestet worden seien. Mit dem Sprung über die runde Marke von 10 Euro habe der Kurs nun die 200-Tage-Linie bei 10,28 Euro in den Fokus genommen. Breche die Notierung dort auf Schlusskursbasis aus, dann sollten Anschlussgewinne folgen. Die könnten das Papier bis an den Widerstand bei 10,50 Euro und in der Folge an das bisherige Jahreshoch bei 10,71 Euro heranführen. Danach wäre der Weg bis zur 11-Euro-Marke frei.