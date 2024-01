Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,078 EUR -0,49% (25.01.2024, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,20 USD +1,15% (24.01.2024, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nicht nur der Gesamtmarkt, sondern insbesondere die Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor, könnten heute Nachmittag stark auf die News der EZB reagieren. Gerade bei Signalen, die auf eine langsame Zinswende 2024 hindeuten würden, sollten Bankaktien im Vergleich zu anderen Branchen profitieren können.Gerade für Banktitel wie die Deutsche Bank wäre eine langsame Zinswende, die erst zeitverzögert in der zweiten Jahreshälfte starte, eine gute Nachricht. In den letzten Tagen sei es zu zahlreichen Kurszielsenkungen von Seiten der Analysten gekommen. Damit seien möglicherweise zu viele Leitzinssenkungen eingepreist worden. Je nachdem, was Lagarde bei der heutigen Pressekonferenz sage, könnte es eine erneute Anpassung, dieses Mal in die andere Richtung geben.Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern über der 12-Euro-Marke schließen können, aber notiere nun wie der Gesamtmarkt im Minus. Das Chartbild habe sich zuletzt allerdings wieder aufgehellt. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und die heutige Pressekonferenz um 14:45 Uhr beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: