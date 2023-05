Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,64 EUR -0,16% (15.05.2023, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,658 EUR +0,44% (15.05.2023, 10:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,46 USD -0,48% (12.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Europäische Bankaktien stünden teilweise seit Wochen unter Druck, die Turbulenzen in den USA würden auch auf den Kontinent überzugreifen drohen. Dabei habe sich bereits vor Beginn der Corona-Krise eine Konsolidierung angedeutet. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wolle zumindest in einem Bereich demnächst aber nicht zukaufen.Als Sewing 2018 zur Deutschen Bank gekommen sei, habe das Frankfurter Institut in einer schweren Krise gesteckt, der Fortbestand sei auf dem Spiel gestanden. Nach einem Jahr an der Spitze habe der Topmanager im Sommer 2019 den Befreiungsschlag gestartet und eine tiefgreifende Sanierung eingeleitet. Die Aussichten hätten viele Experten als durchwachsen bewertet.Ende vergangenen Jahres sei die Sanierung aber mit Erfolg abgeschlossen worden, die Deutsche Bank sei längst wieder profitabel. Bei der Finance-Forward-Konferenz vergangene Woche habe Sewing nun rückblickend gesagt, dass die Bank schwere Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, sei teilweise arrogant gewesen und nicht sonderlich integer. "Wir haben den Stolz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren", habe Sewing weiter gesagt.Er habe betont, die Deutsche Bank habe einen schwierigen Restrukturierungs- und Transformationsprozess hinter sich gebracht und blicke nun hoffnungsvoll nach vorne. "Wir haben ganze Bereiche herausgenommen, in denen wir gerne mitgespielt haben, aber nicht gut drin waren. Jetzt besinnen wir uns auf unsere Stärken."Die Deutsche Bank-Aktie habe in den vergangenen Tagen seitwärts tendiert, Impulse für eine positive Entwicklung würden fehlen. Beruhige sich die Situation im Sektor, insbesondere in den USA aber weiter, dann spreche nichts gegen steigende Kurse. Denn die Zinsen in der Eurozone dürften noch ein Stück weit anziehen.Mutige Anleger könnten das aktuelle Kursniveau zum Kauf nutzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link