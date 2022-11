XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,787 EUR +0,61% (02.11.2022, 13:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,61 USD +0,31% (01.11.2022, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie steige heute gegen den Trend. Der Bruch einer wichtigen Chartmarke lasse indes weiter auf sich warten. Nach der heute Abend stattfindenden Entscheidung der US-Notenbank dürfte der Kurs allerdings morgen eine klare Richtung einschlagen.Heute Abend um 19:00 Uhr werde der jüngste Zinsentscheid der FED bekannt gegeben. Experten würden mit der vierten Anhebung der Leitzinsen in Folge rechnen. Erwartet werde eine Erhöhung um 75 Basispunkte. Viele Anleger würden auf Hinweise hoffen, dass die Notenbanker das Tempo der Zinsschritte verlangsamen würden.Unterdessen hätten die Analysten des Bankhaus Metzler ihre Einschätzungen zur Deutsche Bank-Aktie teilweise angepasst. Sie hätten ihre Gewinnschätzungen angehoben. Es scheine, dass das Management das Ziel für die Eigenkapitalrendite von 8% für 2022 praktisch erreichen könne. Dies würden die Experten positiv werten. Der Ausblick für den Gewinn 2023 sei aber weniger günstig. Metzler gehe davon aus, dass steigende Rückstellungen für Kreditausfälle und Kostensteigerungen die Gewinne belasten würden. Das Kursziel sei zwar von 7,70 Euro auf 9 Euro erhöht worden. Die Analysten würden aber weiterhin zum Verkauf der Deutsche Bank-Aktie raten."Der Aktionär" teile die Ansicht der Metzler-Analysten zur Deutsche Bank-Aktie nicht. Die Bewertung sei nach wie vor günstig und der Chart sehe positiv aus. Schaffe es die Notierung die 200-Tage-Linie bei 9,80 Euro zu knacken, dann seien Anschlussgewinne wahrscheinlich. Die 10-Euro-Marke könnte schnell überwunden werden, so Fabian Strebin vom Anlegemagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,757 EUR +0,40% (02.11.2022, 13:47)