Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,17 EUR -0,18% (12.10.2023, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,164 EUR -0,55% (11.10.2023)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,82 USD +0,37% (11.10.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die 200-Tage-Linie bei 10,25 Euro habe es gestern nicht gereicht. Die Aktie der Deutschen Bank habe sich am Dienstag im Intraday-Handel an die Marke herangepirscht, der Break sei nun aber vorerst ausgeblieben. In Spanien gebe es derweil neue Untersuchungen in einem schon länger laufenden Rechtsstreit.Die Deutsche Bank sei erneut wegen des Verkaufs von Devisenswaps an spanische Kleinunternehmen in den Fokus der Aufsicht geraten. Die spanische Wertpapieraufsicht untersuche derzeit nach Angaben eines Behördensprechers die Frage, ob der Vertrieb unter das Verbot gefallen sei, komplexe Derivate an unerfahrene Käufer zu vermarkten. Darüber berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Auf Details der Analyse habe er nicht eingehen wollen."Wie wir bereits erklärt haben, haben wir Teile unserer Verkaufsaktivitäten im Bereich der strukturierten Devisenderivate überprüft und entsprechende Maßnahmen ergriffen, einschließlich der Verbesserung unserer Prozesse und der Verstärkung unserer Kontrollen", habe ein Sprecher der Deutschen Bank gesagt. "Dies ist ein laufender Prozess."Der frühere Derivatevertrieb der Deutschen Bank in Spanien beschäftige bereits die Europäische Zentralbank, wie Bloomberg berichtet habe. Die EZB-Bankenaufsicht befürchte, das Institut könnte über die mit den Papieren verbundenen Risiken nicht angemessen informiert haben. Einige Kunden der Bank hätten durch die Produkte hohe Verluste erlitten. Sie würden argumentieren, dass diese für sie zu komplex gewesen seien, um sie vollständig zu verstehen.Den Break bei der 200-Tage-Linie auf Höhe von 10,26 Euro habe die Aktie erst einmal nicht geschafft. In einem freundlichen Handelsumfeld könne es in den kommenden Tagen aber schnell gehen. Zumal am morgigen Freitag die US-Banken mit J.P. Morgan und Co die Bilanzsaison einleiten würden. Könnten die Konkurrenten überzeugen, dann dürfte es auch für die Deutsche Bank Rückenwind geben.Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link