Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Notfallrettung der angeschlagenen Credit Suisse beruhige die Investoren zu Beginn der Handelswoche nicht. Der DAX habe am Montagmorgen deutlich nachgegeben, der europäische Bankensektor-Index EURO STOXX Banks habe fast 6% tiefer eröffnet. Anleger würden sich fragen, welche Geldhäuser spezielle Anleihen der Credit Suisse in den Büchern hätten.Nach der mühsam ausgehandelten Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS herrsche an Finanzmärkten weiter Unruhe. An den wichtigsten asiatischen Börsen sei es am Montag überwiegend abwärts gegangen. Auch der deutsche Leitindex DAX sei mit Abschlägen in den Handel gestartet. Vor allem die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank hätten deutlich an Wert verloren.Sowohl der Milliardendeal in der Schweiz als auch die Maßnahmen mehrerer Notenbanken zur Liquiditätsversorgung des Finanzsystems hätten gegen die Ängste vor einer Bankenkrise nur wenig ausrichten können. Die Stimmung für Banken bleibe angeschlagen, Anleger hätten sich weiter zurückgezogen. Der Euro habe am Montagmorgen zunächst kaum reagiert. Gold dagegen habe deutlich zugelegt: Die anhaltende Verunsicherung an den Finanzmärkten habe den Goldpreis am Montag erstmals seit längerem über die Marke von 2.000 USD getrieben.Für Banken und Versicherer habe sich nach der Notfallrettung der Credit Suisse ein weiterer unruhiger Tag mit Kursverlusten abgezeichnet. Die Aktien der Credit Suisse selbst seien in der Schweiz vorbörslich um mehr als 60% auf 0,697 CHF eingebrochen. Die UBS-Aktie habe rund 14% eingebüßt. Für die Aktien der Deutschen Bank sei es um mehr als 9% nach unten gegangen, für die Titel der Commerzbank um mehr als 7%.Für Unsicherheit habe gesorgt, dass die Inhaber eigenkapitalähnlicher Anleihen der Credit Suisse ihr investiertes Geld im Zuge der Übernahme komplett verlieren sollten. Dabei gehe es sogenannte AT1-Anleihen im Umfang von 16 Mrd. CHF, wie die Credit Suisse und die Finanzaufsicht Finma am Sonntag mitgeteilt hätten.Die UBS übernehme die kleinere Rivalin für 3 Mrd. CHF. Zusätzlich stehe sie für Verluste von bis zu 5 Mrd. CHF gerade. Hinzu kämen eine staatliche Verlustgarantie von 9 Mrd. CHF sowie Liquiditätszusagen im Umfang von bis zu 200 Mrd. CHF.Die Sorgen um die Credit Suisse und der Kollaps mehrerer US-Regionalbanken hätten zuletzt an den Finanzmärkten die Angst vor einem Flächenbrand und einer neuen Finanzkrise heraufbeschworen. Mit milliardenschwerer Unterstützung der Schweiz und der dortigen Notenbank sei am Wochenende die Übernahme der Schweizer Großbank durch die heimische Konkurrentin UBS beschlossen worden.Die Branche komme nicht zur Ruhe, mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sollte eigentlich ein Flächenbrand vermieden werden, nun könnten sich die Turbulenzen durch die AT1-Anleihen ausweiten. Dass deutsche Großbanken diese Papiere nicht in nennenswertem Umfang in den Büchern hätten, interessiere Anleger heute nicht. Der Abverkauf sei damit nicht gestoppt, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)