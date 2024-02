Anleger halten die Papiere, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)



12,37 EUR (26.02.2024)



13,38 USD (23.02.2024)



ISIN: DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die massiven Probleme bei der Tochter Postbank im vergangenen Jahr nach einer IT-Migration auf Systeme der Deutschen Bank hätten nun noch ein Nachspiel. Denn nach einer Untersuchung durch Wirtschaftsprüfer würden mehreren Vorständen die Bonuszahlungen gekürzt. Verantwortlich dafür sei der Aufsichtsrat.Oft trete der Aufsichtsrat eines Unternehmens nicht in Erscheinung. Die Mitglieder des Gremiums sollten die Vorstände in Unternehmen kontrollieren. Sie seien nicht in das operative Geschäft eingebunden, sondern würden sich eher noch an strategischen Fragestellungen beteiligen.Bei der Deutschen Bank habe der Aufsichtsrat mehreren Vorständen nun auf die Finger geklopft. Konkret gehe es um die teils großen Einschränkungen für mehrere tausend Kunden der Postbank seit Sommer letzten Jahres. Mitarbeiter der Servicehotline seien nicht erreichbar gewesen und einige Anfragen seien nicht fristgerecht bearbeitet worden.Am Ende habe sogar die Finanzaufsicht auf den Plan getreten, da sich die Einschränkungen länger als erwartet hingezogen hätten. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank habe dann seine Kontrollfunktion wahrgenommen und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY mit der Untersuchung des Sachverhalts beauftragt. Insbesondere sollte ermittelt werden, welche Führungskräfte für das Debakel verantwortlich gewesen seien.Neben CEO Christian Sewing sollten auch andere Vorstände nun von Bonuskürzungen betroffen sein. Am stärksten habe es Karl von Rohr getroffen, so das "Handelsblatt". Er sei ehemaliger Privatkundenvorstand, sein Vertrag sei letzten Herbst nicht verlängert worden. Von Rohr, der auch stellvertretender Vorstandschef der Deutschen Bank sei, verlasse den Konzern kommenden Oktober.Auch sein Nachfolger als Privatkundenchef, Claudio de Sanctics, müsse nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" Einbußen bei der variablen Vergütung hinnehmen. Die Streiks der Gewerkschaften Verdi und DBV im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen bei der Postbank könnten die endgültige Behebung der Serviceeinschränkungen für Kunden weiter verzögern.Es sei ein wichtiges Signal bei der Deutschen Bank, dass Managementfehlern nachgegangen werde und es auch Konsequenzen haben könne. Zumindest kurzfristig hätten die Postbank-Probleme zu höheren Kosten geführt und der Reputation des Finanzinstitutes geschadet.Vergangenen Freitag habe die Deutsche Bank-Aktie die Woche mit Kursen deutlich über zwölf Euro beenden können. Nun gelte es sich weiter über der 50-Tage-Linie bei 12,14 Euro zu halten und die Jahreshochs bei 12,86 Euro ins Visier zu nehmen.