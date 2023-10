Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,612 EUR -0,60% (20.10.2023, 09:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,23 USD -0,97% (19.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Ausgelöst von der Unsicherheit rund um die Situation im Gaza-Streifen habe die Aktie der Deutschen Bank diese Woche mehrere charttechnische Verkaufssignale geliefert. Passend zur Jahreszeit sei es aber auch hilfreich, einen Blick auf die Saisonalität zu werfen, um das Potenzial für die kommenden Monate abzuschätzen.Seit dem Hamas-Angriff auf Israel vor zwei Wochen habe sich das Risiko an den Märkten merklich erhöht. Anleger hätten sich u.a. auch von Aktien aus dem Finanzbereich getrennt, die sensibel auf geopolitische Veränderungen reagieren würden. Komme es zu einem Flächenbrand im Nahen Osten, dann dürfte der Ölpreis steigen, was negativ für die Konjunktur wäre. Dabei sei das wirtschaftliche Umfeld aktuell ohnehin herausfordernd, es würden sich immer mehr rezessive Tendenzen zeigen.Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie habe bereits am Mittwoch sowohl die 50-Tage-Linie bei 10 Euro, also auch die 100-Tage-Linie bei 9,88 Euro unterschritten, und damit jeweils ein Verkaufssignal ausgelöst. Auch der seit Oktober letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei 9,85 Euro sei gerissen worden. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 9,75 Euro sei das vorerst bestätigt worden. Das Handelsvolumen habe gestern bei 11 Mio. und damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Tage von 8,24 Mio. gelegen. Das unterstreiche die Stärke des Signals noch einmal.Im Dezember sei die Aktie zwar auf der Stelle getreten, der Januar habe im Mittel aber wieder Gewinne von 3,1% gebracht. Der November sei in dem betrachteten Zeitraum tatsächlich der beste Monat gewesen. Natürlich handele es sich nur um historische Durchschnittswerte, die Entwicklung in der Zukunft könne ganz anders sein.Normalerweise seien die Wintermonate in den letzten Jahren einträglich für Aktionäre der Deutschen Bank gewesen. Nun seien mehrere Verkaufssignale produziert und der Krieg im Nahen Osten überschatte vorerst alles andere. Daher sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 7,70 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link