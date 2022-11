Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,16 EUR 0,00% (16.11.2022, 11:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,196 EUR -1,16% (16.11.2022, 10:48)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,53 USD +0,38% (15.11.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegemagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im Kontext des Ukraine-Krieges und einer drohenden Rezession in Deutschland werde seit Monaten über Risiken für Finanzinstitute diskutiert. Nicht wenige Experten würden deutlich ansteigende Kreditausfälle erwarten. Andererseits böten viele Bankaktien attraktive Ausschüttungen. Bei der Deutschen Bank müsse sich 2023 zeigen, ob man in diesem Punkt auch wieder attraktiv werde.Die Deutsche Bank werde Ende dieses Jahres ihre Sanierung vorerst abschließen. Das Jahr 2022 werde mit einem Gewinn von mehreren Milliarden abgeschlossen werden. So viel sei nach den Zahlen von dritten Quartal bereits klar. Noch im März habe das Management den Ausschüttungsplan bestätigt, dass es bis 2025 Ausschüttungen in Milliardenhöhe geben werde.Bis zum Frühjahr seien insgesamt fünf Milliarden Euro anvisiert worden, die man über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre habe zurückgeben wollen. CEO Christian Sewing habe diesen Betrag aber dann auf acht Milliarden Euro erhöht.Für 2021 sei bereits im vergangenen Mai eine Dividende je Aktie von 0,20 Euro gezahlt worden. Im kommenden Jahr sollten es laut Konsens 0,31 Euro sein, was aktuell einer Rendite von drei Prozent entspreche. Insgesamt wolle das Management bis 2025 etwa 3,3 Milliarden Euro für die Dividende aufwenden. Die Ausschüttungsquote solle dann die Hälfte des Gewinn erreichen. Weitere 4,7 Milliarden Euro sollten den Aktienkurs durch den Rückkauf eigener Anteile bis 2025 stützen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien bereits 300 Millionen Euro dafür aufgewendet worden."Der Aktionär" hält an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung für die Aktie fest. Derzeit spreche das Chartbild für kurzfristig höhere Kurse. Trader und mutige Anleger können das zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link