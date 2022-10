Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,753 EUR -1,47% (21.10.2022, 12:34)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,759 EUR -1,90% (21.10.2022, 12:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,67 USD +0,23% (20.10.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der jüngsten Razzia bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit etwaigen Cum-Ex-Geschäften kämen aus den USA die nächsten Nachrichten, die Probleme signalisieren würden. Laut Handelsblatt sollten nämlich Mitarbeiter in der Investmentbank-Sparte entlassen worden sein. Die RBC habe indes ihr Rating für den Banken-Titel bestätigt.Die Kanadier hätten die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Bedeutende Veränderungen im operativen Umfeld sowie unsichere Aussichten dürften die Zahlen der europäischen Großbanken zum dritten Quartal zu einer interessanten Ergebnissaison machen, so Analystin Anke Reingen in einem aktuellen Branchenausblick.Die Aktienkurse seien schon stark gesunken. Für eine Erholung brauche es aber wohl erst einmal mehr Klarheit, wann sich die wirtschaftlichen Aussichten bessern könnten.Eine Besserung sei jedenfalls im Investment-Banking des Branchenprimus wohl nicht in Sicht. So lasse sich die Meldung erklären, dass das Institut wegen des schwachen Geschäfts mit Übernahmen und Fusionen Personal abbaue, wie das Handelsblatt unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person berichte.Die Aktie der Deutschen Bank verliere am Freitag (Mittagszeit) rund zwei Prozent auf 8,75 Euro. Sollte es nun zu weiterem Abgabedruck kommen, dürfte der GD50 bei aktuell 8,47 Euro eine erste solide Auffangmarke darstellen. Würden indes wieder verstärkt die Bullen auf den Plan treten, bilde zunächst die 9-Euro-Marke ein Hindernis und im Anschluss würde die Widerstandszone im Bereich um 9,18 Euro ins Blickfeld rücken."Der Aktionär" sei trotz der Entlassungen und mutmaßlicher Probleme in der Investment-Sparte weiterhin positiv für seine Empfehlung gestimmt. Zum einen sei die größte deutsche Privatbank im M&A-Geschäft ohnehin nicht so stark vertreten. Zum anderen sei im Hinblick auf die Zahlen zum Q3 (27. Oktober) vielmehr positiv, dass der Handel mit Anleihen und Währungen bei der US-Konkurrenz immer noch gut laufe.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und setzen auf starke Quartalszahlen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2022)Mit Material von dpa-AFX