Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,892 EUR +0,12% (24.08.2023, 13:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,889 EUR +0,57% (24.08.2023, 13:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,71 USD +0,94% (23.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutsche Bank habe sich vom Absturz im März im Zuge der Sorgen um US-Regionalbanken nicht mehr wirklich erholen können. Aber wie sehe es in den USA selbst aus? Hätten Anleger z.B. besser auf einen der Platzhirsche dort setzen sollen?Der unangefochtene Platzhirsch im Bankensektor in den USA sei JPMorgan. Auch wenn in der Öffentlichkeit oft das Investmentbanking im Vordergrund stehe, sei das Geldhaus eine Universalbank, die alle erdenklichen Finanzdienstleistungen anbiete. Im ersten Halbjahr seien über die Hälfte der Erträge mit dem Kreditgeschäft eingefahren worden.Für JPMorgan seien Krisen auch in der Vergangenheit oft Chancen gewesen. Tatsächlich habe man für 10,1 Mrd. USD im Mai bei der insolventen Regionalbank First Republic Bank zugegriffen. Im zweiten Quartal habe ein Einmalgewinn von 2,7 Mrd. USD erlöst werden können. Insgesamt verdiene man netto 14,5 Mrd. USD.Anleger, die bei der Deutschen Bank investiert seien, würden einen längeren Atem brauchen. JPMorgan überzeuge hingegen nicht nur seit Jahren mit hoher Profitabilität und Effizienz, sondern sei auch krisenfest. Die Aktie sei ein Kauf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: