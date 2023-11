Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für die Aktie der Deutschen Bank sei es in den vergangenen Handelstagen zumindest im Trend stetig nach oben gegangen, seit Anfang der Woche aber nicht mehr. Morgen würden die Quartalszahlen der Konkurrentin Commerzbank erwartet, was Rückenwind geben könnte. Zudem gebe es Details zum Postbank-Umbau.Am morgigen 8. November warte die Commerzbank mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal auf. Nach einem Nettogewinn von 195 Millionen Euro vor einem Jahr liege die Latte der Analysten-Prognose mit rund 640 Millionen Euro deutlich höher. Könne das Team um CEO Manfred Knof die Vorgabe schlagen, dann dürfte auch die Aktie der Deutschen Bank Rückenwind bekommen.Deren neuer Privatkundenchef Claudio de Sanctis habe in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter anderem über die jüngste Entwicklung bei der Tochter Postbank gesprochen. Er habe zwar die Frage unbeantwortet gelassen, wer für das Servicedebakel nach der IT-Integration der Postbankkunden auf die Systeme der Deutschen Bank verantwortlich sei.Den Kurs, 250 der aktuell 550 Filialen zu schließen, habe er aber verteidigt. Demnach hätten dreiviertel der zwölf Millionen Kunden nie eine Filiale besucht. Die meisten der verbleibenden drei Millionen würden nach seiner Meinung ebenfalls darauf verzichten, wenn sie ihre Bankgeschäfte "bequem am Smartphone" erledigen könnten. Der Konzern baue laut de Sanctis daher derzeit "ein erstklassiges Digitalangebot" für die Postbank auf.Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie habe heute den zweiten Tag in Folge Schwäche gezeigt und unter der oberen Begrenzung des Seitwärtstrendkanals bei 10,57 Euro geschlossen. Damit drohe der Ausbruch vom vergangenen Freitag zu einem Fehlsignal zu werden. Neuen Schwung könnte die Aktie indes am morgigen Mittwoch mit den Zahlen der Commerzbank bekommen. Die könnte die Deutsche Bank mit nach oben ziehen.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 7,70 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2023)