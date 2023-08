Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch die Rede von FED-Chef Jerome Powell anlässlich der Notenbanken-Konferenz im amerikanischen Jackson Hole habe zu keiner großen Kursreaktion bei der Aktie der Deutschen Bank geführt. Im laufenden Jahr bleibe die Aktie hinter ihrem Potenzial zurück. "Der Aktionär" erkläre, ob jetzt die große Aufholjagd beginne.Der Kurs der Deutsche Bank-Aktien verharre weiter unterhalb der Marke von 10,00 Euro. Damit gehöre das Papier auf Jahressicht zu den schlechtesten Werten im EURO STOXX Banks. Der Branchenindex sei seit Jahreswechsel um 14,7 Prozent gestiegen, der beste Wert seien die UniCredit-Aktien mit einer Performance von 63,9 Prozent. Die Deutsche Bank habe hingegen 6,5 Prozent an Wert verloren.Die Einschätzung der Experten sei dabei eindeutig: Von 27 Experten, die die Aktie regelmäßig unter die Lupe nähmen, würden aktuell nur drei verkaufen. Die restlichen 24 Analysten würden je zur Hälfte zum Kauf raten oder würden die Aktie zumindest nun weiter halten. Das durchschnittliche Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage 13,22 Euro. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag ergebe sich damit ein Potenzial von 33,5 Prozent.Der beschleunigte Aufwärtstrend vom März dieses Jahres sei zwar intakt, die Aktie schaffe aber seit einiger Zeit den nachhaltigen Sprung über die Marke von 10,00 Euro nicht. Auch bei den Commerzbank-Papieren sei Ähnliches zu beobachten. Denkbar sei daher, dass der Markt aufgrund der Stagnation der deutschen Wirtschaft inländische Banken skeptisch beobachte. Denn halte diese Schwäche weiter an, dann seien höhere Kreditausfälle möglich.Anleger würden bei der Aktie der Deutschen Bank Geduld brauchen. Ende 2022 sei die Sanierung erfolgreich abgeschlossen worden, weitere Nachjustierungen seien aber im Gange. Die Ausschüttungen könnten nun sukzessive hochgefahren werden. Bei anderen Konkurrenten, beispielsweise der UniCredit aus Italien, gebe es aber weitaus üppigere Ausschüttungen für Aktionäre.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, Investierte beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link