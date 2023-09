Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe Stand jetzt in dieser Woche 10 Prozent verloren. Bei der Deutschen Bank seien es nur rund 4 Prozent, charttechnisch sei das aber dennoch relevant gewesen. Nun könnte auch ein positiver Analystenkommentar gerade noch rechtzeitig einen Trendbruch verhindert haben.Die US-Bank JP Morgan habe eine neue Studie zur Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht. Die Einstufung für die Papiere sei dabei auf "overweight" mit einem Kursziel von 14,00 Euro belassen worden. Analyst Kian Abouhossein habe in der vorliegenden Studie zu deutschen Banken nicht nur seine Bewertungsmodelle für die Deutsche Bank, sondern auch die Commerzbank angepasst. Dabei habe er auf geänderte Annahmen in Bezug auf Kredite und Einlagenwachstum hingewiesen. Seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie hätten sich dadurch aber nicht verändert.Unter dem Strich würden die von Bloomberg regelmäßig befragten Analysten mit einem Kurs von 13,25 Euro auf Sicht von zwölf Monaten rechnen. Das ergebe ein theoretisches Kurspotenzial von 38,2 Prozent. Zwölf der insgesamt 27 Experten würden aktuell eine Einstiegschance wittern, während weitere zwölf zumindest die Papiere weiter halten würden. Nur drei Analysten würden Anlegern raten die Aktie jetzt zu verkaufen.Heute würden Bankwerte im frühen Handel wieder ins Plus drehen, nachdem der EURO STOXX-Banks bis Donnerstag 3,5 Prozent verloren habe. Die Deutsche Bank könne ebenfalls zulegen und sich wieder etwas vom Support am Aufwärtstrend bei 9,51 Euro, der seit rund einem Jahr bestehe, entfernen. Damit könnte die seit 30. August bestehende Verlustserie zu einem Ende gekommen sein.Für einen Neueinstieg scheint die Chartsituation allerdings immer noch zu fragil, zumal es sich bis jetzt um eine Intraday-Bewegung handelt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link